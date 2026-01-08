Aci Sant' Antonio | interventi di pulizia e sanificazione per il rientro a scuola

Aci Sant'Antonio ha completato interventi di pulizia e sanificazione negli istituti scolastici “Fabrizio De André” e “Alcide De Gasperi”. Le operazioni, eseguite mercoledì 7 gennaio, hanno riguardato la disinfezione battericida e virucida degli ambienti e il taglio dell’erba, per garantire un rientro a scuola in condizioni di sicurezza e igiene. Questi interventi fanno parte delle misure di prevenzione adottate per tutelare studenti e personale scolast

Pulizia, disinfezione battericida e virucida, sanificazione degli ambienti e taglio dell'erba in tutti i plessi degli istituti scolastici di Aci Sant'Antonio, "Fabrizio De André" e "Alcide De Gasperi": questo l'intervento massiccio ultimato ieri, mercoledì 7 gennaio, in vista del rientro degli.

