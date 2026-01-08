Achille Barosi l’addio di papà | Niente sarà più lo stesso ma abbiamo scritto un bellissimo libro

Achille Barosi, noto al pubblico come appassionato alpinista, ha recentemente condiviso un ricordo personale: l’addio a suo padre. In un messaggio sincero, ha riflettuto sull’importanza della famiglia e sull’eredità lasciata. La sua immagine sul Cervino, simbolo di determinazione e memoria, accompagna questa testimonianza, che sottolinea come, nonostante i cambiamenti, si possa trovare conforto nel ricordo e nella scrittura di un percorso significativo.

Milano, 8 gennaio 2026 – Achille Barosi tocca la cima del Cervino in rilievo nell’opera alle sue spalle. È la foto che accompagna il feretro, accolto tra le lacrime di migliaia di persone nella basilica di Sant’Ambrogio. Ci sono i familiari, gli amici più cari, i compagni di scuol a del liceo artistico delle Orsoline, tanti conoscenti ma anche sconosciuti. La chiesa è stracolma, con persone accalcate lungo le navate e in fondo alla chiesa. Moltissimi giovani. La folla si allunga oltre i portoni. È come se ci fosse tutta la città per l’ultimo saluto al sedicenne morto nel rogo al Constellation di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Achille Barosi, l’addio di papà: “Niente sarà più lo stesso, ma abbiamo scritto un bellissimo libro” Leggi anche: Achille Barosi, l'addio di mamma e papà: «Anima antica e folle, vola alto sulle tue montagne» Leggi anche: Le note di Achille Lauro per l'addio ad Achille Barosi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, ai funerali di Achille Barosi i familiari cantano "Perdutamente" di Achille Lauro - (LaPresse) Il coro straziante dei familiari sulle note di "Perdutamente" di Achille Lauro per l'ultimo saluto ad Achille Barosi, lo ... msn.com

Achille Barosi, l'uscita della bara dalla chiesa sulle note di “Perdutamente” di Achille Lauro: al funerale la mamma canta vicino al feretro - Così don Alberto Rivolta, vicario parrocchiale responsabile della pastorale Giovanile ... leggo.it

Achille Barosi, la mamma canta "Perdutamente" di Achille Lauro sulla bara del figlio morto nella strage di Crans-Montana - Una mano sulla bara, la foto del ragazzo e le note di "Perdutamente" di Achille Lauro, intonate dai familiari. msn.com

L'addio ad Achille Barosi a Milano. Sulle note di Achille Lauro. La famiglia canta "Perdutamente" in chiesa. Il 16enne è morto nella strage di Crans-Montana. Tantissimi giovani presenti per salutarlo. C'erano anche Fontana e la vicesindaca Scavuzzo. Segui La - facebook.com facebook

Funeraldi Achille Barosi, famigliari e amici cantano insieme "Perdutamente" la sua preferita x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.