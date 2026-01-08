Accuse del centrodestra al mittente | Bilancio approvato correttamente

La Giunta comunale conferma che l’approvazione del bilancio è avvenuta nel rispetto delle procedure previste, respingendo le accuse del centrodestra. Quest’ultimo, che non ha partecipato alla seduta del consiglio comunale, ha contestato i tempi e i modi dell’iter, ma la Giunta sottolinea la regolarità del processo e l’importanza di rispettare le norme istituzionali.

La Giunta comunale rivendica la correttezza dell'iter dell'approvazione del bilancio e respinge le accuse del centrodestra che non ha partecipato alla seduta del consiglio comunale protestando per i modi e i tempi del procedimento seguito. "Il bilancio guarda al futuro – affermano il sindaco Ferdinando Betti e l'assessore al bilancio Emanuele Logli – è improntato alla tutela dei servizi essenziali e agli investimenti strategici, la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile, la viabilità collinare per via della Cascina e la riqualificazione Parco Pertini all'Aringhese". "Non è vero – afferma la giunta – che il bilancio sia stato approvato all'ultimo tuffo, perché è stata una scelta coerente con i tempi della programmazione comunale e le scadenze normative fissate al 31 dicembre".

