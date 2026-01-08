Accusato di aver violentato il figlio neonato Il processo è da rifare per un cavillo

Un procedimento giudiziario relativo a un caso di presunta violenza su un neonato è stato riaperto a causa di un cavillo procedurale. L’indagato, già condannato in primo e secondo grado a dieci anni di reclusione per aver abusato del proprio bambino e aver diffuso un video degli abusi su TikTok, dovrà ora affrontare un nuovo processo.

