Accusato di aver violentato il figlio neonato Il processo è da rifare per un cavillo
Un uomo condannato in primo e secondo grado a dieci anni di carcere per presunti abusi su un neonato, oltre alla diffusione di un video degli incidenti su TikTok, deve ora affrontare un nuovo processo a causa di un cavillo procedurale. La vicenda riguarda accuse gravissime, ma il procedimento è stato riaperto per garantire il rispetto delle norme legali.
È stato condannato in primo e in secondo grado a dieci anni di carcere per aver violentato il figlio nato da pochi mesi e aver postato un video degli abusi su TikTok. Il processo, però, è da rifare: a deciderlo è stata la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla difesa.Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
