Un uomo condannato in primo e secondo grado a dieci anni di carcere per presunti abusi su un neonato, oltre alla diffusione di un video degli incidenti su TikTok, deve ora affrontare un nuovo processo a causa di un cavillo procedurale. La vicenda riguarda accuse gravissime, ma il procedimento è stato riaperto per garantire il rispetto delle norme legali.

È stato condannato in primo e in secondo grado a dieci anni di carcere per aver violentato il figlio nato da pochi mesi e aver postato un video degli abusi su TikTok. Il processo, però, è da rifare: a deciderlo è stata la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla difesa.Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Accusato di aver violentato il figlio neonato. Il processo è da rifare (per un cavillo)

Leggi anche: Stupra il figlio neonato e pubblica il video su TikTok, processo da rifare per un errore procedurale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Accusato di aver violentato il figlio neonato. Il processo è da rifare (per un cavillo); Violenta il figlio neonato e pubblica il video su TikTok, ma il processo è da rifare (per un cavillo); Prova a dare fuoco alla moglie: bloccato dal figlio minorenne prima che fosse troppo tardi.

Accusato di aver violentato il figlio neonato. Il processo è da rifare (per un cavillo) - Il caso è venuto a galla quando la polizia postale italiana ha ricevuto la segnalazione di un video pubblicato su TikTok nel quale venivano ripresi gli abusi sul piccolo. trentotoday.it

Catania, torna libero il padre accusato di aver picchiato il figlio: la Procura ricorre - Il Gip non convalida il fermo né dispone il carcere per il 59enne accusato di maltrattamenti: «Indizi non sufficienti». msn.com