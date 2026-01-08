Accorpamento Santa Caterina-Amendola Pessolano Oltre | Le istituzioni facciano qualcosa

L’accorpamento tra l’Istituto Santa Caterina-Amendola e Pessolano (Oltre) solleva preoccupazioni, ritenuto da molti una scelta che potrebbe indebolire l’offerta formativa locale. La proposta di smembramento rischia di ridurre ulteriormente le opportunità di crescita e formazione per i giovani della città, in un contesto già caratterizzato da poche alternative educative. È importante che le istituzioni considerino attentamente le implicazioni di questa decisione.

“La proposta di accorpamento e, di fatto, di smembramento dell’Istituto “Santa Caterina da Siena – Amendola” rappresenta una scelta miope e inaccettabile, che impoverisce il tessuto formativo di una città che già offre pochissime opportunità ai nostri giovani”. Così il consigliere comunale e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Scuole, il "Santa Caterina - Amendola" rischia lo smantellamento: scatta la protesta Leggi anche: "Salviamo il Santa Caterina-Amendola": parte la petizione online, già record di firme La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scuola, continua la protesta contro l'accorpamento del Santa Caterina/Amendola di Salerno. Il punto con Sollazzo (Il Mattino); Salviamo il Santa Caterina-Amendola: parte la petizione online, già record di firme; Tagliate 23 scuole in Campania, protesta Cgil contro il dimensionamento: ecco i comuni che rischiano; più europa salerno: “la chiusura del santa caterina-amendola è una scelta miope che impoverisce la città. Accorpamento S. Caterina-Amendola, Pessolano: “Fare polo accoglienza col Nautico” - Stampa“La proposta di accorpamento e, di fatto, di smembramento dell’Istituto “Santa Caterina da Siena – Amendola” rappresenta una scelta miope e inaccettabile, che impoverisce il tessuto formativo di ... salernonotizie.it

Il Santa Caterina – Amendola scompare? - E’ arrivata all’improvviso una proposta quasi decisiva senza nessun confronto con la comunità scolastica durante questi giorni di vacanze natalizie, tr ... gazzettadisalerno.it

Più Europa Salerno: “La chiusura del Santa Caterina-amendola è una scelta miope che impoverisce la città" - La preannunciata chiusura dell’Istituto Santa Caterina–Amendola rappresenta una pessima notizia per la città di Salerno e per il suo futuro. salernotoday.it

Record di firme per la petizione online a Salerno: cittadini e studenti chiedono di salvare l’Istituto Santa Caterina-Amendola e i suoi laboratori all’avanguardia, proponendo un accorpamento strategico con il Giovanni XXIII. - facebook.com facebook

