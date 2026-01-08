Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Venezia per la cessione di un calciatore. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato complesso, in cui la società partenopea si trova a dover vendere per poter rafforzare la rosa. La conclusione dell’affare rappresenta un passo importante nel riequilibrio delle risorse, consentendo al club di pianificare con maggiore chiarezza le prossime operazioni di mercato.

Un mercato del Napoli tanto condizionato e con una società costretta a vendere per poter acquistare e riparare la rosa azzurra. I nomi in uscita sono tanti e tra questi c’è sicuramente quello di Giuseppe Ambrosino, ormai fuori dal progetto del Napoli in questa stagione. E dopo giorni di tira e molla, la trattativa può considerarsi chiusa, con il Venezia pronto a farlo suo. Ambrosino al Venezia: il Napoli lo cede in prestito. Non era facile scalare le gerarchie durante l’infortunio di Lukaku, figuriamoci ora con il ritorno in campo sempre più vicino di Big Rom. In aggiunta c’è anche la situazione Lucca ancora da decidere, con Ambrosino che scenderebbe addirittura al quarto posto nella lista delle prime punte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Accordo trovato col Venezia: tutto fatto per la cessione

