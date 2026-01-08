È stato definito l’accordo per la rescissione del contratto con la Juventus. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma secondo fonti vicine alla vicenda, il club e il giocatore hanno raggiunto un’intesa che comporta un risparmio di circa 8 milioni di euro. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve, chiudendo così questa fase di mercato.

Manca soltanto l’annuncio ufficiale: risparmio di 8 milioni Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’accordo è stato raggiunto. Non solo, è stato anche firmato: da qualche ora n on è più contrattualmente legato alla Juventus. Juve, accordo per la risoluzione del contratto – Calciomercato.it Igor Tudor ha risolto il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Il tecnico croato aveva rinnovato in estate il precedente accordo in scadenza invece a giugno 2026, per poi essere esonerato soltanto quattro mesi più tardi. Precisamente il 27 ottobre scorso, dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Accordo raggiunto: rescisso il contratto con la Juventus

Leggi anche: Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?

Leggi anche: Mancini riparte dal Qatar: accordo raggiunto con l’Al Sadd. Domani la firma sul contratto per l’ex CT della Nazionale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Eccellenza Puglia. Taranto, rescissione per un numero 1; Si separano le strade di Edoardo Nottoli e del Tau; SPAL – RESCISSIONE CON GAETANI; Serie «D» - Girone «E»: il mercato. Nottoli e il Tau hanno rescisso il contratto. Il trequartista potrebbe tornare al Ghiviborgo.

Serie "D» - Girone "E»: il mercato. Nottoli e il Tau hanno rescisso il contratto. Il trequartista potrebbe tornare al Ghiviborgo - Edoardo Nottoli lascia il Tau Altopascio e potrebbe ritornare al Ghiviborgo. msn.com

Palermo-Verre, raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto - Valerio Verre lascia il Palermo: il centrocampista e il club rosanero hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto Dopo un’estate complicata e un autunno da separato in casa, Valerio Verre ... gianlucadimarzio.com

Nicole Kidman e Keith Urban hanno raggiunto un accordo e hanno ufficialmente divorziato dopo 19 anni di matrimonio https://shorturl.at/5mDqc - facebook.com facebook

L'accordo sulle garanzie di sicurezza per Kyiv raggiunto a Parigi tra i cosiddetti Paesi volenterosi e i rappresentanti degli Stati Uniti. Prevede il dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina, con l'impegno di Washington a monito x.com