Accordo Mercosur Italia a favore e Francia contraria | cosa cambia per l' agricoltura europea

L'accordo tra l'UE e il Mercosur ha suscitato opinioni divergenti tra gli Stati membri. L'Italia si è detta favorevole, mentre la Francia si oppone, evidenziando preoccupazioni per l'impatto sull'agricoltura europea. Questa differenza di posizioni potrebbe influenzare le future decisioni politiche e commerciali, con effetti concreti sul settore agricolo e sulle relazioni tra i Paesi coinvolti.

La Francia è ostinata a votare contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Mercosur, il mercato comune sudamericano di cui sono membri Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. La svolta di Giorgia Meloni sulla firma a favore dell'intesa promossa dalla Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Mercosur, pressing su Italia e Francia per firmare l'accordo. Lula chiama Meloni Leggi anche: Mercosur, rinviata a gennaio la firma sull’accordo. Italia e Francia prendono tempo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’accordo UE-Mercosur al rush finale, Bruxelles: “Progressi, presto la firma”; Mercosur, la promessa di Bruxelles sulla Pac ammorbidisce l’Italia. Ma la Francia non ci casca; Lollobrigida: Con garanzie su agricoltura pronti al sì sul Mercosur. Berlino: Siamo fiduciosi; Mercosur, accordo più vicino, Italia pronta ad appoggiare Bruxelles. Accordo vicino sul Mercosur. L'Italia con garanzie vota sì - Bruxelles sempre più vicina a finalizzare l'accordo commerciale con il Mercosur, con l'Italia decisa a "sostenere l'accordo" se saranno "certificate le garanzie che chiediamo" per il ... ansa.it Mercosur: Coldiretti e Confagricoltura contrarie all'accordo - Il ministro Lollobrigida: "Con garanzie su agricoltura pronti al sì", ma le due associazioni sono scettiche sui controlli all'import ... myfruit.it

Mercosur, concessioni all’Italia. Accordo a un passo dalla firma - La Commissione promette un divieto di vendita per prodotti non conformi agli standard Ue. repubblica.it

« Nous sommes au bord d’un effondrement économique, social et civilisationnel » – Philippe Murer

#Mercosur, Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza: partecipiamo a mobilitazione contro accordo @confagrimilo @Confagricoltura x.com

Coldiretti e Filiera Italia ribadiscono la loro opposizione alla firma dell’accordo Mercosur senza reciprocità e quindi che valgano per i produttori che esportano in Europa le stesse regole imposte agli agricoltori europei. L'articolo continua sul sito. - facebook.com facebook

