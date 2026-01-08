Accoltella la moglie a Ventimiglia lei fugge lanciandosi dal terrazzo | Foto

A Ventimiglia, una donna è stata ferita gravemente da suo marito durante un episodio domestico avvenuto in corso Genova. L’uomo, di 65 anni, ha accoltellato la moglie, che ha poi cercato di fuggire lanciandosi dal terrazzo. La donna è stata soccorsa e si trova in condizioni critiche. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

