Accende un braciere per riscaldasi famiglia intossicata nel Milanese | anche tre minori in ospedale

A causa del freddo, una famiglia di Carugate ha acceso un braciere in casa, rischiando l’intossicazione. L’incidente ha coinvolto sei adulti e tre minori, tutti trasportati all’ospedale Niguarda di Milano per controlli. Questo episodio evidenzia i pericoli legati all’uso di dispositivi non adatti al riscaldamento domestico durante le basse temperature.

Per sfuggire al freddo di questi giorni hanno acceso un braciere in casa e sono rimasti intossicati. Un'intera famiglia di Carugate, composta de sei adulti e tre minorenni, è finita all'ospedale Niguarda di Milano.Famiglia intossicataStando a quanto emerso, a provocare il malore del nucleo. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

