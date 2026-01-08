Accende un braciere per riscaldasi famiglia intossicata nel Milanese | anche tre minori in ospedale

A causa del freddo, una famiglia di Carugate ha acceso un braciere in casa, rischiando l’intossicazione. L’incidente ha coinvolto sei adulti e tre minori, tutti trasportati all’ospedale Niguarda di Milano per controlli. Questo episodio evidenzia i pericoli legati all’uso di dispositivi non adatti al riscaldamento domestico durante le basse temperature.

Per sfuggire al freddo di questi giorni hanno acceso un braciere in casa e sono rimasti intossicati. Un'intera famiglia di Carugate, composta de sei adulti e tre minorenni, è finita all'ospedale Niguarda di Milano.Famiglia intossicataStando a quanto emerso, a provocare il malore del nucleo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Fiamme in cucina, famiglia intossicata: cinque all’ospedale Leggi anche: Famiglia nel bosco, tribunale dei minori allontana i tre figli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Portare la fiaccola olimpica a Bologna e accendere il braciere circondato dall’affetto di tante persone e della mia famiglia è stato molto emozionante. Sono onorato di essere stato scelto per un momento così importante. Grazie @milanocortina26 #TeamTedofo x.com L’ultimo tedoforo entra in piazza Castello mentre il crepuscolo avvolge il Castello Estense, illuminato per l’occasione dai colori olimpici. Poi la Fiamma Olimpica sale, il braciere si accende alle 19.30 e #Ferrara consegna alla storia una serata di emozione coll - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.