Accelerata nelle ultime ore Giovane vicino all’Atalanta | i dettagli | CMIT

Giovane, giovane attaccante brasiliano, sta per concludere la sua breve esperienza al Verona dopo sei mesi. Durante il suo periodo in Italia, ha segnato tre gol e fornito quattro assist. L’accelerata nelle ultime ore ha rafforzato le voci su un possibile trasferimento vicino all’Atalanta, segnando un momento importante nella sua carriera. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa.

L'attaccante brasiliano ha realizzato 3 gol e 4 assist nei primi sei mesi in Italia L'avventura di Giovane al Verona sta per concludersi dopo appena sei mesi. Come raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore c'è stata una accelerata dell'Atalanta per l'attaccante brasiliano messosi in grande mostra nella prima parte di questa stagione. L'affare è vicino al traguardo, in tal senso decisivi anche gli eccellenti rapporti tra il club orobico e il neo agente del classe 2003, Beppe Riso, lo stesso di Davide Frattesi ma anche del tecnico della 'Dea' Raffaele Palladino.

