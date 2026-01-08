Acca Larenzia l’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale

L’episodio avvenuto nei pressi di un supermercato di via Tuscolana, a Roma, ha coinvolto quattro attivisti di Gioventù Nazionale. L’aggressione, che si è verificata recentemente, solleva questioni sulla sicurezza e sul clima politico in città. L’evento è stato riportato da fonti ufficiali e mette in evidenza la necessità di un’attenzione condivisa sulla tutela dei cittadini e degli attivisti.

(Adnkronos) – L'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto riferito dalle vittime, l'episodio si sarebbe verificato durante l'affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia promossa al parco della Rimembranza dal movimento giovanile per oggi pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dalla digos della questura .

Acca Larentia, l'aggressione agli attivisti di Gioventù nazionale

Come ogni 7 gennaio, sono arrivati in corteo in circa un migliaio, da via Genzano, a Roma, nel quartiere Appio Latino, diretti in via Acca Larenzia, davanti alla sede del Movimento sociale italiano per la commemorazione dei tre militanti di destra, uccisi nel 197 - facebook.com facebook

Due dei quattro giovani assaltati nella notte prima di Acca Larenzia sono figli di Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera: "Abbiamo rischiato di dover ricordare questa data per motivi personali" x.com

