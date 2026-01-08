Acca Larenzia il video dell' agguato rosso | venti contro quattro | GUARDA

Ecco il video dell'agguato a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, avvenuto alla vigilia della commemorazione di Acca Larenzia. L'evento ha coinvolto un gruppo di oltre venti estremisti di sinistra, che hanno usato spranghe, caschi e coltelli. Di seguito, le immagini dell'aggressione.

Spranghe, caschi, coltelli. Ecco le immagini dell'agguato a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, aggrediti da un "commando" di oltre venti estremisti di sinistra alla vigilia della commemorazione di Acca Larenzia. Gli attivisti sono stati aggrediti mentre stavano affiggendo dei manifesti in ricordo di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano nel 1978. Il sette gennaio, si sa, non è un giorno qualunque. E Acca Larenzia, come spiegato bene da Elettra, militante di Gioventù Nazionale, «non è soltanto una piazzetta rettangolare incastonata nel cuore del quartiere Tuscolano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Acca Larenzia, il video dell'agguato rosso: venti contro quattro | GUARDA Leggi anche: Acca Larenzia, dopo l’infame agguato la denuncia di FdI: «Vogliono riportarci agli anni dell’odio» Leggi anche: Acca Larenzia, spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale. L’aggressione nel quartiere della strage Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Saluto romano e 'presente': la commemorazione a Roma per i caduti di Acca Larentia; Acca Larentia, il 7 gennaio fascista a Roma: città tappezzata di manifesti per il presente; Acca Larenzia, il raduno neofascista interrotto dall'urlo di una donna: «Viva l’Italia antifascista!» - Il video; Ad Acca Larentia in centinaia per il saluto romano e il grido 'presente' vicino agli antifascisti. Roma, Appio Latino blindato per la commemorazione di Acca Larentia - Strade vuote, cordone della polizia, agenti e camionette tra via Acca Larenzia e via Evandro. stream24.ilsole24ore.com

