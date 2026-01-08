Acca Larenzia dopo le spranghe degli estremisti rossi la sparata della Ponzani a Otto e mezzo | non sono eroi del Risorgimento

Acca Larenzia si inserisce nel dibattito pubblico tra tensioni politiche e sociali, con recenti commenti e atti di violenza. Dopo le dichiarazioni della Ponzani a “Otto e mezzo” e gli incidenti avvenuti in via Tuscolana, si evidenzia come la strategia dell’odio continui a manifestarsi, alimentando divisioni e tensioni. Un’analisi sobria e approfondita delle dinamiche attuali, senza enfasi, per comprendere meglio il contesto sociale e politico del momento.

Acca Larenzia, tra i “cattivi maestri” della tv e i violenti che hanno agito a ridosso della commemorazione in via Tuscolana, la strategia dell’odio prosegue indisturbata. C’è un filo rosso, intriso di livore e pregiudizio, che unisce i salotti televisivi “illuminati” ai marciapiedi insanguinati della capitale. È il filo della delegittimazione, quella tecnica sottile e virulenta che trasforma il ricordo di tre ragazzi trucidati nel 1978 in una “curiosità” fastidiosa per gli intellettuali organici e, contemporaneamente, in un bersaglio per i professionisti dell’antifascismo militante. Ma procediamo con ordine, e stavolta ripartiamo dalle dichiarazioni e dai commenti della storica e saggista Michela Ponzani nel talk de La7 capitanato da Lilli Gruber: Otto e mezzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Acca Larenzia, dopo le spranghe degli estremisti rossi la sparata della Ponzani a “Otto e mezzo”: non sono eroi del Risorgimento Leggi anche: Otto e Mezzo, Michela Ponzani infanga i morti di Acca Larentia: "Non sono eroi del Risorgimento" Leggi anche: Acca Larenzia, spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale. L’aggressione nel quartiere della strage La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma; Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù Nazionale denunciano aggressione di giovani di estrema sinistra con spranghe e aste. La premier Meloni: all'Italia serve una vera pacificazione nazionale; Acca Larentia, al vaglio della Digos le immagini dell'aggressione a giovani di Gioventù Nazionale; Acca Larentia, 4 militanti aggrediti a Roma. Meloni: Italia merita definitiva pacificazione nazionale. Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma ... tg24.sky.it

Acca Larentia, paura per 4 attivisti di Gioventù Nazionale: aggrediti con le spranghe. Meloni: "Sconfitta per la democrazia" - Avvicinati nei pressi di un supermercato di zona da un gruppo di opposta ideologia e aggrediti con spranghe e aste ... affaritaliani.it

Acca Larentia, quattro attivisti di Gioventù nazionale aggrediti a Roma. La premier Meloni: «L’Italia merita pacificazione» - Secondo quanto riferito dalle vittime, l'episodio si sarebbe verificato durante l'affissione di manifesti relativi alla liturgia del “presente”. editorialedomani.it

L’episodio si sarebbe verificato durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione dei fatti di Acca Larenzia del 7 gennaio 1978, quando due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù furono uccisi da un gruppo armato afferente alla estrema sini - facebook.com facebook

Due dei quattro giovani assaltati nella notte prima di Acca Larenzia sono figli di Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera: "Abbiamo rischiato di dover ricordare questa data per motivi personali" x.com

