Acca Larenzia, 48 anni dopo, torna a ricordare la tragedia attraverso un corteo di 500 fiaccole nel Parco della Rimembranza. Un momento di memoria collettiva dedicato alle tre vittime di quella drammatica mattanza, che ha segnato profondamente la storia di Roma. Le fotografie catturano l’atmosfera di rispetto e riflessione di questa commemorazione, mantenendo vivo il ricordo di un evento che ha lasciato un’impronta indelebile.

Cinquecento fiaccole a squarciare il buio della strage di Acca Larenzia di 48 anni fa a Roma. Dopo quasi mezzo secolo altrettanti ragazzi e ragazze hanno ricordato nel parco della Rimembranza le tre vittime di quella mattanza che lasciò una ferita indelebile nella Capitale e non solo. Era il 7 gennaio 1978 quando Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti e Stefano Recchioni, militanti neppure ventenni del Fronte della Gioventù, vennero freddati davanti alla sezione missina. Erano gli anni dell’odio ideologico, del piombo, dello slogan irripetibile “uccidere un fascista non è reato”. Acca Larenzia, la fiaccolata al Parco della Rimembranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Acca Larenzia, 500 fiaccole di Gioventù nazionale per non dimenticare. Le foto del Parco della Rimembranza

Leggi anche: Acca Larenzia, attivisti di gioventù nazionale presi a sprangate

Leggi anche: Acca Larenzia, spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale. L’aggressione nel quartiere della strage

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Acca Larenzia, centinaia per il "presente" con saluto romano - E' riapparsa in via Evandro la targa abusiva in ricordo di Stefano Recchioni che era stata rimossa dall'amministrazione capitolina il 30 dicembre scorso, dopo le proteste pervenute da vari esponenti ... tg24.sky.it

Oggi il ricordo di Acca Larentia: cosa si celebra e perché divide anche la destra - Sullo sfondo c’è ancora la commemorazione del 2024 con una lunghissima scia di polemiche e anche un strascico giudiziario. ilsecoloxix.it

Acca Larentia, saluti romani e polemiche per l'anniversario della strage - Centinaia di militanti schierati in riga davanti al luogo dell’agguato, le braccia tese per il saluto romano, il grido “presente! avvenire.it

L’aggressione ai giovani di destra il giorno precedente alla commemorazione di Acca Larenzia. Quattro militanti di Gioventù Nazionale hanno subito un agguato da un commando di ragazzi di 15 ragazzi di estrema sinistra - facebook.com facebook

Due dei quattro giovani assaltati nella notte prima di Acca Larenzia sono figli di Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera: "Abbiamo rischiato di dover ricordare questa data per motivi personali" x.com