Acca Larentiaindagini dopo informative

La Procura di Roma sta aspettando le informative delle forze dell'ordine in seguito alla commemorazione di Acca Larentia di ieri, alla quale hanno partecipato oltre 1.000 persone. Le autorità stanno valutando i dettagli dell'evento per valutare eventuali sviluppi nelle indagini, nel rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico.

18.08 La Procura di Roma è in attesa delle informative da parte delle forze dell' ordine in relazione alla commemorazione di Acca Larentia, ieri, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 appartenenti a movimenti di estrema destra. Dopo l'arrivo dell'incartamento da parte delle forze dell'ordine, i pm apriranno formalmente le indagini per "violazione delle leggi Mancino e Scelba". E il 20 febbraio, udienza Gup per 31 membri di CasaPound per il saluto romano del 7 gennaio 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Acca Larentia, dieci gli aggressori Leggi anche: Acca Larentia, in 10 contro i militanti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Acca Larentia, le indagini della Digos dopo la denuncia di Gioventù Nazionale: “Aggrediti quattro nostri militanti”. Roma, saluti romani ad Acca Larenzia: la Procura apre fascicolo su Casapound e aggressioni durante la commemorazione - Il prossimo 20 febbraio si terrà l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per i saluti romani nel corso della commemorazione di due anni fa ... affaritaliani.it

#AccaLarentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, #Meloni chiede pacificazione x.com

