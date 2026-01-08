Acca Larentia Mollicone | Sinistra disperata Guarda i simboli e non a trovare responsabili dell' eccidio
L’analisi degli eventi recenti evidenzia come alcuni giornalisti di sinistra abbiano mostrato difficoltà nel distinguere le fonti e nel mantenere un’interpretazione equilibrata. Le dichiarazioni di Mollicone e le interpretazioni di Scanzi sollevano questioni sulla rappresentazione degli episodi e sulla responsabilità nel commento pubblico, sottolineando l’importanza di un’informazione accurata e basata sui fatti.
"I giornalisti di sinistra sono sempre più disperati. Invece di verificare le fonti, Scanzi ha mischiato parole e immagini della manifestazione istituzionale della mattina e quella del pomeriggio. Invece di preoccuparsi del perché un eccidio come quello di Acca Larentia, dopo 48 anni, non abbia ancora dei responsabili, si occupano di estetica e di simbologie. Bene ha fatto il Vice Presidente Rampelli. Per quanto mi riguarda, ribadisco la massima attenzione che il mio pensiero non venga strumentalizzato e distorto". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "Per il resto, siamo molto preoccupati dal clima esasperato da una sinistra che - a parte Filippo Sensi e pochi altri - non ha neanche condannato l'aggressione a quattro ragazzi fatta da trenta individui in maniera vigliacca e che poteva avere un esito molto grave - ha aggiunto - È il momento che la destra e la sinistra istituzionale si incontrino per spegnere il fuoco del ritorno della violenza politica prima che divampi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Acca Larentia, Mollicone: “La croce celtica? È un simbolo religioso cattolico”
Leggi anche: Acca Larentia, la frase shock di Mollicone (Fdi): “Croce celtica? Non è simbolo fascista ma religioso, analfabeti”
Oggi a Roma la commemorazione di Acca Larentia. Mollicone: Croce celtica simbolo fascista? No, religioso. Documentatevi, analfabeti; Acca Larenzia, Meloni invoca la «pacificazione»; Acca Larenzia, Mollicone: “La croce celtica? È un simbolo religioso cattolico”; Acca Larentia, Gioventù nazionale: “A Roma picchiati quattro militanti”. Individuati 10 aggressori.
Acca Larentia, Mollicone: "Sinistra disperata. Guarda i simboli e non a trovare responsabili dell'eccidio" - Invece di verificare le fonti, Scanzi ha mischiato parole e immagini della ... iltempo.it
Acca Larentia, la frase shock di Mollicone (Fdi): “Croce celtica? Non è simbolo fascista ma religioso, analfabeti” - Così il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone alla commemorazione della strage di Acca Larentia: "Siete degli analfabeti" ... fanpage.it
Acca Larentia: Mollicone ribalta il dibattito sulla croce celtica, confessando un’incredibile ignoranza - AccaLarentia #Cultura #StoriaIT Un’ombra nel cuore della Capitale La commemorazione di Acca Larentia, un nome che risuona nel passato ma continua a intrigare il presente, è stata l’occasione perfetta ... lacronacadiroma.it
Radio Cusano Campus. . “Ma come può la manifestazione di Acca Larentia non essere un inneggiamento al fascismo” Il duro commento di Lorenzo Tosa nel corso di “Dissocial” su quanto successo, anche quest’anno, ad Acca Larentia. #fascismo #accalare - facebook.com facebook
Acca Larentia, spranghe contro gli attivisti di Gioventù Nazionale: il video dell'aggressione a Roma x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.