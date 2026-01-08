Acca Larentia Mollicone | Sinistra disperata Guarda i simboli e non a trovare responsabili dell' eccidio

L’analisi degli eventi recenti evidenzia come alcuni giornalisti di sinistra abbiano mostrato difficoltà nel distinguere le fonti e nel mantenere un’interpretazione equilibrata. Le dichiarazioni di Mollicone e le interpretazioni di Scanzi sollevano questioni sulla rappresentazione degli episodi e sulla responsabilità nel commento pubblico, sottolineando l’importanza di un’informazione accurata e basata sui fatti.

"I giornalisti di sinistra sono sempre più disperati. Invece di verificare le fonti, Scanzi ha mischiato parole e immagini della manifestazione istituzionale della mattina e quella del pomeriggio. Invece di preoccuparsi del perché un eccidio come quello di Acca Larentia, dopo 48 anni, non abbia ancora dei responsabili, si occupano di estetica e di simbologie. Bene ha fatto il Vice Presidente Rampelli. Per quanto mi riguarda, ribadisco la massima attenzione che il mio pensiero non venga strumentalizzato e distorto". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "Per il resto, siamo molto preoccupati dal clima esasperato da una sinistra che - a parte Filippo Sensi e pochi altri - non ha neanche condannato l'aggressione a quattro ragazzi fatta da trenta individui in maniera vigliacca e che poteva avere un esito molto grave - ha aggiunto - È il momento che la destra e la sinistra istituzionale si incontrino per spegnere il fuoco del ritorno della violenza politica prima che divampi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

