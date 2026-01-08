Acca Larentia | l' aggressione ai giovani di Gioventù Nazionale in un video
Un video di circa un minuto mostra un’aggressione ai danni di giovani di Gioventù Nazionale durante la commemorazione di Acca Larentia. Nel filmato si vede un gruppo di circa dieci persone con il volto coperto che inseguono e colpiscono con bastoni i giovani presenti. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla violenza durante eventi pubblici di commemorazione.
AGI - Un video di poco più di 1 minuto, di cui AGI è in possesso, nel quale si vede la brutale aggressione subita dai giovani di Gioventù Nazionale inseguiti e presi a bastonate da una decina di persone a volto coperto nel giorno della Commemorazione di Acca Larentia. Il video, nelle prossime ore, sarà a disposizione degli inquirenti che indagano sui fatti. Nelle prossime ore a piazzale Clodio arriverà un'altra informativa della Digos della Questura di Roma che già, nella tarda serata di ieri, ha consegnato un primo incartamento. A questa informativa, in queste ore, ne seguiranno altre. Il pm Lucia Lotti, che già si è occupata delle passate manifestazioni, e a cui, con tutta probabilità, sarà assegnato il fascicolo, aprirà poi un'indagine per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Agi.it
