Acca Larentia | l' aggressione ai giovani di Gioventù Nazionale in un video
Un video di circa un minuto mostra un episodio di violenza nei confronti di giovani di Gioventù Nazionale durante la commemorazione di Acca Larentia. Nel filmato, si vede un gruppo di persone a volto coperto che inseguono e colpiscono con bastoni i partecipanti, suscitando preoccupazione e attenzione sulla sicurezza e sul clima di tensione in occasione di questa ricorrenza.
AGI - Un video di poco più di 1 minuto, di cui AGI è in possesso, nel quale si vede la brutale aggressione subita dai giovani di Gioventù Nazionale inseguiti e presi a bastonate da una decina di persone a volto coperto nel giorno della Commemorazione di Acca Larentia. Il video, nelle prossime ore, sarà a disposizione degli inquirenti che indagano sui fatti. Nelle prossime ore a piazzale Clodio arriverà un'altra informativa della Digos della Questura di Roma che già, nella tarda serata di ieri, ha consegnato un primo incartamento. A questa informativa, in queste ore, ne seguiranno altre. Il pm Lucia Lotti, che già si è occupata delle passate manifestazioni, e a cui, con tutta probabilità, sarà assegnato il fascicolo, aprirà poi un'indagine per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Agi.it
