Acca Larentia il video dell’assalto a militanti di Gioventù nazionale colpiti con spranghe e aste

Mercoledì scorso, nel parcheggio di un supermercato vicino alla Tuscolana a Roma, si è verificato un episodio di violenza politica. Intorno alle 23.30, militanti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti con spranghe e aste da un gruppo di assalitori. Il video dell’incidente, avvenuto in un contesto di tensione, documenta l’attacco e le modalità con cui si è svolto.

Un assalto politico in piena regola è avvenuto intorno alle 23.30 di martedì scorso nel parcheggio del supermercato Todis, nei pressi della Tuscolana, a Roma. L’episodio è ora al centro delle indagini della polizia. Dalle immagini di un video, visionato dal Corriere della Sera, si vedono quattro ragazzi fermi accanto a un’auto Honda che vengono improvvisamente circondati e attaccati. Ad assalirli è un gruppo di circa venti persone, tutte a volto scoperto, che agisce in modo coordinato e rapido, lasciando poco spazio alla fuga. Secondo quanto emerge dal filmato, gli aggressori utilizzano mazze e caschi per colpire i quattro giovani, che risultano essere militanti di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

