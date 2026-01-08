Acca Larentia il video dell' aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale

Un video registrato da residenti mostra l’aggressione di quattro militanti di Gioventù Nazionale a Roma, in zona Appio Latino. L’episodio si è verificato durante l’affissione di manifesti, a poche ore dalla commemorazione delle vittime dell’attentato di Acca Larentia del 1978, che ha coinvolto Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Il filmato documenta un episodio di tensione legato a eventi storici e politici nella Capitale.

In un video girato da residenti le immagini dell' aggressione di quattro militanti di Gioventù nazionale, a Roma, in zona Appio Latino, mentre affiggevano dei manifesti a poche ore dalla commemorazione nella Capitale della scomparsa dei giovani del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime dell'attentato di Acca Larentia del 7 gennaio 1978. Nelle immagini si vedono alcuni giovani colpire con bastoni altre persone e poi fuggire. I quattro militanti aggrediti, denuncia Francesco Todde presidente dell'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, sono finiti "in ospedale con lesioni gravi" dopo un attacco "ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell'odio politico " una ventina di individui di estrema sinistra hanno agito con caschi, bastoni, coltelli e ricetrasmittenti per non farsi intercettare.

Mentre la premier trova il tempo per fare un post su Acca Larentia ma non sulle strage neofasciste, una donna, una cittadina, dà lustro alla Costituzione repubblicana antifascista. Chiunque tu sia, grazie - facebook.com facebook

