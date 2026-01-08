Acca Larentia il video dell' aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale

In un video girato da residenti le immagini dell’ aggressione di quattro militanti di Gioventù nazionale, a Roma, in zona Appio Latino, mentre affiggevano dei manifesti a poche ore dalla commemorazione nella Capitale della scomparsa dei giovani del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime dell’attentato di Acca Larentia del 7 gennaio 1978. Nelle immagini si vedono alcuni giovani colpire con bastoni altre persone e poi fuggire. I quattro militanti aggrediti, denuncia Francesco Todde presidente dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia a Roma, sono finiti “in ospedale con lesioni gravi” dopo un attacco “ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell’odio politico ” una ventina di individui di estrema sinistra hanno agito con caschi, bastoni, coltelli e ricetrasmittenti per non farsi intercettare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

