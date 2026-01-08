Acca Larentia | Gribaudo ' destra Governo prenda distanze senza se e senza ma'
Il commento di Gribaudo invita la destra di governo a chiarire la propria posizione riguardo agli eventi di Acca Larentia, sottolineando l’importanza di una netta presa di distanza senza ambiguità. La questione evidenzia la necessità di un atteggiamento chiaro e responsabile da parte delle forze politiche per mantenere credibilità e coerenza istituzionale.
Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “La destra di Governo deve prendere le distanze, senza se e senza ma, da quanto avvenuto ieri ad Acca Larentia”. Lo afferma Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico. “La notte della Capitale -aggiunge- è stata sporcata da centinaia di saluti romani di militanti di Casapound. Nello stesso giorno, nella sede della Cgil di Primavalle c'è stato un inquietante attacco, con cinque proiettili contro la serranda”. “Nel Paese tra saluti romani, violenze e attacchi alle sedi sindacali inizia a respirarsi un clima pesante e pericoloso: il Governo di Giorgia Meloni -conclude Gribaudo- deve dire chiaramente da che parte sta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Acca Larentia, Meloni: “Se dissenso è aggressione, la democrazia perde”
Leggi anche: Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra e CasaPound per il “presente” e saluto romano
Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra e CasaPound per il “presente” e saluto romano - Mercoledì 7 gennaio alle ore 18 il rito di Acca Larentia a Roma, con il "presente" e il saluto romano di centinaia di militanti di CasaPound ... msn.com
Roma, torna l'odio politico: antagonisti pestano giovani di destra. Due identificati. Spari contro la sede Cgil. Acca Larentia: nei video apologia di fascismo - La Digos ha perquisito alcuni ragazzi coinvolti nell'aggressione all'Alberone a quattro ragazzi di Gioventù Nazionale. roma.corriere.it
Braccia tese su Acca Larentia, la memoria condivisa tra neofascisti e destra di governo - Nel quartiere Appio Latino va in scena il rito del «presente» per omaggiare i tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978. editorialedomani.it
48 anni fa la strage di Acca Larentia, a Roma. Furono uccisi tre ragazzi del Fronte della Gioventù. Un anniversario ricordato in un post dalla premier Giorgia Meloni, che auspica una vera e definitiva pacificazione nazionale Carla Macrellino #GR1 x.com
Acca Larentia è una pagina di sangue che non può essere rimossa o annacquata. Ragazzi uccisi per quello che erano e per quello in cui credevano, in anni in cui l’odio politico sparava e colpiva sempre dalla stessa parte. Ricordarli non è nostalgia né provoc facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.