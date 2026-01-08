Acca Larentia dagli anni di piombo al ritorno dei militanti neofascisti una storia sempre controversa

Acca Larentia è un luogo simbolo di una storia complessa e controversa, che attraversa decenni di tensioni e vicende politiche in Italia. Dalle contestazioni degli anni di piombo al ripresentarsi di gruppi neofascisti, questa località continua a suscitare discussioni e riflessioni. Ieri pomeriggio, nel quartiere Tuscolano di Roma, si è verificata una scena che riaccende queste dinamiche, evidenziando come il passato rimanga presente nel contesto cittadino.

Ieri pomeriggio, nel quartiere Tuscolano di Roma, si è ripetuta una scena che da quasi mezzo secolo accende polemiche e divisioni. Oltre mille militanti neofascisti si sono riuniti davanti all'ex sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larentia, scandendo per tre volte "presente" e alzando il braccio nel saluto romano. Tra loro anche esponenti di CasaPound, Roberto Fiore di Forza Nuova e delegazioni arrivate da Ungheria e Francia. Una donna, affacciata da un balcone, ha gridato "Viva l'Italia antifascista!" spezzando il silenzio del rito commemorativo. Le autorità hanno avviato indagini per apologia di fascismo, mentre la Digos analizza le immagini dell'evento.

Torna la violenza nel giorno di Acca Larentia. Meloni: 'Pacificazione' - Lo spettro degli anni di piombo torna a incombere sulla Capitale nel giorno del ricordo di Acca Larentia, mentre la violenza politica riaffiora in forme diverse ma convergenti. ansa.it

Acca Larentia, la memoria che brucia: perché le parole di Giorgia Meloni ci riguardano ancora oggi - A quarantotto anni dall’agguato che ferì Roma e l’Italia, la premier invoca “pacificazione nazionale”. lasicilia.it

Stasera, a un certo punto della commemorazione di Acca Larentia, poco dopo che i fascisti hanno gridato a braccia tese l’ennesimo "Presente”, una donna si è affacciata al balcone di casa sua e, rivolgendosi ai camerati, gli ha urlato in faccia: “Viva l’Italia Antif - facebook.com facebook

Acca Larentia: quattro di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma, la condanna di Fd’I x.com

