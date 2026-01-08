Acca Larentia aggrediti a Roma quattro attivisti di Gioventù nazionale

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati vittime di un’aggressione a Roma, nel giorno in cui si ricorda la strage di Acca Larentia del 1978. L’episodio ha suscitato attenzione nel contesto del ricordo di quella drammatica vicenda, evidenziando ancora una volta le tensioni presenti nel panorama politico italiano. La vicenda è in corso di approfondimento da parte delle autorità competenti.

