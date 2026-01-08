Abc | Durante le feste coperti turni e carichi raddoppiati Dopo le promesse i problemi restano

Da latinatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività, i turni e i carichi di lavoro presso Abc sono aumentati considerevolmente, ma le promesse di miglioramento sembrano essere rimaste solo sulla carta. La Ugl Psa chiede chiarimenti ufficiali, sottolineando come, dopo le promesse fatte prima delle festività, siano seguiti silenzio e incertezze. È fondamentale ottenere risposte trasparenti per comprendere eventuali passi futuri e tutelare i lavoratori coinvolti.

"Vogliamo risposte chiare e ufficiali". È la richiesta della Ugl Psa in merito alla questione Abc poiché "dopo le promesse sbandierate prima delle festività, immediatamente dopo é calato il silenzio". Il sindacato spiega: "La sindaca Matilde Celentano afferma di ‘non volere più polemiche’, ma non. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

