Abc | Durante le feste coperti turni e carichi raddoppiati Dopo le promesse i problemi restano
Durante le festività, i turni e i carichi di lavoro presso Abc sono aumentati considerevolmente, ma le promesse di miglioramento sembrano essere rimaste solo sulla carta. La Ugl Psa chiede chiarimenti ufficiali, sottolineando come, dopo le promesse fatte prima delle festività, siano seguiti silenzio e incertezze. È fondamentale ottenere risposte trasparenti per comprendere eventuali passi futuri e tutelare i lavoratori coinvolti.
"Vogliamo risposte chiare e ufficiali". È la richiesta della Ugl Psa in merito alla questione Abc poiché "dopo le promesse sbandierate prima delle festività, immediatamente dopo é calato il silenzio". Il sindacato spiega: "La sindaca Matilde Celentano afferma di ‘non volere più polemiche’, ma non. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: "Pochi medici per la continuità assistenziale, rischio turni scoperti durante le feste": l'allarme della Fimmg
Leggi anche: Trenitalia accompagna le Feste. Frecciarossa raddoppiati e collegamenti notturni
Dopo l'impennata di accessi nei pronto soccorso durante le feste, se ne prevede un'altra per il diffondersi dell'influenza - facebook.com facebook
Ultimi giorni per vivere i musei durante le feste a Torino! Le festività stanno per finire, ma c'è ancora tempo per un momento di arte e cultura: musei aperti con orari prolungati e aperture straordinarie. Un modo speciale per salutare le feste. eventi.comune.t x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.