Abc | Durante le feste coperti turni e carichi raddoppiati Dopo le promesse i problemi restano

Durante le festività, i turni e i carichi di lavoro presso Abc sono aumentati considerevolmente, ma le promesse di miglioramento sembrano essere rimaste solo sulla carta. La Ugl Psa chiede chiarimenti ufficiali, sottolineando come, dopo le promesse fatte prima delle festività, siano seguiti silenzio e incertezze. È fondamentale ottenere risposte trasparenti per comprendere eventuali passi futuri e tutelare i lavoratori coinvolti.

