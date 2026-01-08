Abbiategrasso dopo dieci anni si riaccende l' orologio della basilica di Santa Maria Nuova

Dopo dieci anni di inattività, l’orologio della basilica di Santa Maria Nuova ad Abbiategrasso è stato riattivato. Grazie alla collaborazione tra Comune, parrocchia e A2A, il celebre simbolo del centro storico torna a segnare il tempo, rafforzando il legame tra la comunità e il patrimonio locale. Un intervento che restituisce alla città un elemento di identità e tradizione, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Abbiategrasso.

Abbiategrasso, 8 gennaio 2026 – È sempre stato un punto di riferimento del centro di Abbiategrasso e ora, dopo dieci anni di “buio”, è tornato a risplendere: grazie alla sinergia tra Comune, parrocchia e A2A è stata infatti ripristinata l’illuminazione dello storico orologio della basilica di Santa Maria Nuova, da sempre uno dei simboli della comunità. I lavori si sono conclusi così che il quadrante ha potuto tornare ad illuminarsi dopo un intervento lungo e complicato anche sotto il profilo burocratico-normativo. Il restyling. L’operazione ha previsto la sostituzione integrale delle vecchie lampadine con moderne lampade a LED, a valle di una verifica accurata dello stato dell’impianto elettrico per assicurarne la massima efficienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbiategrasso, dopo dieci anni si riaccende l'orologio della basilica di Santa Maria Nuova Leggi anche: Alla Basilica di Santa Maria Maggiore si celebra l’Immacolata Concezione Leggi anche: Giubileo, chiusa la Porta Santa della basilica di S. Maria Maggiore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sushi Mio Abbiategrasso, la storia di Hu Zhijian: «Così ho sconfitto la depressione»; Eventi segnalati dai Comuni; Torna a splendere l’orologio del campanile. ADDIO PORTA GENOVA DOPO 155 ANNI, DOMANI TRENO STORICO TRAINATO DA LOCOMOTIVA CON TAPPA ANCHE AD ABBIATEGRASSO. UNA PENDOLARE: «IMMAGINE È PROPAGANNDA! OGGI SI SON MESSI PERFINO A IMBIANCARE.. . La fati facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.