Abbassare il tetto all’uso del contante sarebbe una spintarella gentile all’onestà Ma il governo ha provato ad alzarlo

L’uso del contante sta progressivamente diminuendo, sostituito da pagamenti digitali e strumenti elettronici. Sebbene abbassare il limite per l’utilizzo del contante possa favorire maggiore trasparenza, recentemente il governo ha deciso di alzarlo. Nella vita quotidiana, la maggior parte di noi preferisce ormai pagare tramite carte o app, contribuendo a un sistema più tracciabile e sicuro.

A tutti noi credo che durante la giornata capiti di fare acquisti da qualche parte. Da osservatore, ho notato che ormai la stragrande maggioranza degli acquisti avviene usando il bancomat o strumenti analoghi. Il contante sta sparendo nelle transazioni economiche quotidiane, grandi o piccole. E questa è una tendenza internazionale. Ci stiamo avviando, più o meno silenziosamente, a quella che gli studiosi chiamano a cashless economy, cioè un'economia senza l'uso del contante. Perché la gente sta abbandonando spontaneamente la carta moneta? Per tanti motivi spiegati dall'economia comportamentale, ma sostanzialmente per un fattore di comodità e di sicurezza.

