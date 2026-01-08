a11 firenze mare aumentato il pedaggio

A partire da inizio anno, il pedaggio dell’autostrada A11 Firenze-Mare è stato aumentato. Questa variazione interessa in particolare i pendolari di Pistoia, che quotidianamente utilizzano questa tratta per raggiungere Firenze. L’aumento si inserisce nel quadro dei rincari che interessano il settore autostradale, influenzando le spese di mobilità di chi percorre regolarmente questa strada.

PISTOIA Alla voce " rincari del nuovo anno ", i pistoiesi – e in particolar modo i pendolari che quotidianamente raggiungono Firenze con la propria auto – si sono ritrovati anche l’aumento del costo del biglietto dell’ autostrada A11 Firenze-Mare. Dal 1° gennaio, infatti, si è registrato un aumento dell’1,5% per tutte quelle società concessionarie per le quali è attualmente in corso l’aggiornamento dei piani economico-finanziari e, fra queste, c’è anche Autostrade per l’Italia che ha la gestione dell’intera tratta. Tariffe che sono aggiornate all’inflazione stimata nel corso di quest’anno: una decisione resa necessaria dopo la comunicazione arrivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito che l’incremento sarà obbligatorio a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e dell’ Autorità di regolazione dei trasporti (Art). 🔗 Leggi su Lanazione.it

