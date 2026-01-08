A Verona evapora il rogo della befana La sinistra brucia la tradizione in un falò delle vanità green | sedie rosse e fumo finto al posto del fuoco

A Verona, il tradizionale rogo della Befana è stato sostituito da un evento diverso, caratterizzato da sedie rosse e fumo artificiale, eliminando così la tradizione popolare del 6 gennaio. La scelta ha suscitato alcune critiche, evidenziando un cambiamento nel modo di vivere le celebrazioni dell’Epifania e riflettendo un nuovo approccio più orientato alla sostenibilità e alle innovazioni culturali.

Verona dice addio al classico rogo della befana “ Brusa la vecia “tradendo” l’usanza popolare del 6 gennaio. Come? Con sedie rosse e fumo da vapore acqueo per sostituire il classico fuoco della tradizione che si celebra ogni anno in Piazza Bra. Il motivo? Perché bruciare il fantoccio della vecchietta inquina. Ma i cittadini non sembrano aver preso bene questo stravolgimento di un rito per cui ha optato il Comune dem a guida dell’ex calciatore Damiano Tommasi. Verona, addio al rogo della befana: il rito evapora in fumo finto e sedie rosse al posto delle fiamme. La notizia, rilanciata da Libero quotidiano in edicola oggi, desta scalpore e più di qualche storcimento di naso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Verona evapora il rogo della befana. La sinistra brucia la tradizione in un falò delle vanità green: sedie rosse e fumo finto al posto del fuoco Leggi anche: A Verona per l'Epifania torna il rito del falò in piazza, ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana Leggi anche: La discesa della Befana. La tradizione si rinnova grazie ai vigili del fuoco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roghi della Befana, in Veneto la tradizione resiste: nel Trevigiano decine di «Panevin» - Solo Padova e Verona li hanno aboliti: i fuochi d'artificio di fine anno resistono a Venezia ... corrieredelveneto.corriere.it

