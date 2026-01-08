A testa alta la verità sulla storia | cosa c’è di reale nella fiction Mediaset
A testa alta – Il coraggio di una donna, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, non è ispirata a una storia vera o alla biografia di una persona reale. Tuttavia, come ha chiarito il regista, tratta di fenomeni sociali contemporanei, in particolare la diffusione non consensuale di video e immagini intime sulla rete, noto come revenge porn. Diretta da Giacomo Martelli, la miniserie in tre puntate affronta temi di stretta attualità legati alla violazione della privacy, alla violenza digitale e al giudizio sociale che spesso ricade più sulla vittima che sul colpevole. Nella fiction infatti, Sabrina Ferilli interpreta Virginia Terzi, preside di un liceo vicino Roma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
