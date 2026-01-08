A Somaglia i vandali se la prendono con la tensostruttura e tagliano il tendone | il Comune denuncerà i soliti ignoti

A Somaglia, la tensostruttura comunale dedicata alle attività sportive è stata danneggiata da ignoti vandali, che hanno tagliato il tendone. Il Comune ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e tutelare il patrimonio pubblico. Un episodio che sottolinea l’importanza di vigilare e rispettare gli spazi condivisi dalla comunità.

Somaglia (Lodi), 8 gennaio 2026 – Grave atto di vandalismo a Somaglia, dove la tensostruttura comunale destinata alle attività sportive è stata danneggiata dai soliti ignoti. L’episodio è emerso al rientro delle attività calcistiche, quando gli addetti hanno trovato il tendone tagliato e lo spazio interno trasformato in un luogo di degrado, con mozziconi di sigaretta, bottiglie di birra e rifiuti sparsi. "Gesto inaccettabile” . Un gesto che l’amministrazione comunale definisce, senza mezzi termini, "inaccettabile". "Quanto rilevato oggi è grave, inaccettabile e intollerabile – ha dichiarato l’assessore e consigliere delegato alla Sicurezza Antonio Aiello –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Somaglia i vandali se la prendono con la tensostruttura e tagliano il tendone: il Comune denuncerà i “soliti ignoti” Leggi anche: I vandali ora se la prendono con le panchine: ad Arco spaccate quelle verso il castello Leggi anche: I vandali ora se la prendono con le panchine: ad Arco spaccate quelle verso il castello

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.