A San Lorenzo Maggiore arriva il prete star dei social

A San Lorenzo Maggiore si presenta il nuovo volto del prete più seguito sui social, un esempio di come la comunità stia integrando tradizione e modernità. La cittadina, nota per la sua vivace partecipazione, continua a consolidare il suo ruolo come centro culturale, favorendo incontri e iniziative che rafforzano il senso di appartenenza e collaborazione tra i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti San Lorenzo Maggiore si conferma una comunità vivace e fortemente partecipativa, ricca di eventi e di una socialità autentica che negli ultimi anni l'ha resa un punto di riferimento culturale del territorio. Un paese capace di attrarre iniziative di qualità e protagonisti del racconto contemporaneo, diventando luogo naturale di incontro, dialogo e condivisione. In questo contesto si inserisce l'appuntamento in programma sabato 17 gennaio, promosso dalla Parrocchia San Lorenzo Martire in occasione della Festa del Patrocinio di San Lorenzo Martire: la presentazione del libro "A(r)marsi con cinque ciottoli" di Roberto Faccenda (Edizioni San Paolo, 2025).

TV, SAN LORENZO MAGGIORE DI NUOVO PROTAGONISTA SU RAI 1 - 00 su Rai 1, San Lorenzo Maggiore diventa protagonista di un momento particolarmente divertente, costruito come scherzo all’autore televisivo ... tvsette.net

"Un territorio che racconta storia, cultura e futuro". San Lorenzo Maggiore - In onda Sabato prossimo (27 Dicembre) nella nuova puntata di Ciao Maschio - dalle 17:05 su Rai 1. - facebook.com facebook

