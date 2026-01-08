A Ravenna e Faenza si torna a manifestare per il Venezuela | Condanniamo l’imperialismo americano

Sabato pomeriggio, a Ravenna e Faenza, si terranno nuove manifestazioni in solidarietà con il Venezuela bolivariano. Le iniziative, previste rispettivamente a Porta Adriana e in piazza del Popolo alle 15, si concentrano sulla condanna dell’intervento internazionale e sul sostegno alla sovranità venezuelana, con particolare attenzione alla libertà del presidente Maduro e alla lotta contro le politiche imperialiste.

Sabato pomeriggio la sinistra torna a manifestare per il Venezuela. A Ravenna (ritrovo alle 15 a Porta Adriana) e a Faenza (stessa ora in piazza del Popolo), si svolgeranno nuove mobilitazioni "in sostegno del Venezuela bolivariano, per la liberazione del presidente Maduro, contro il terrorismo

