A Koreja Sparks quando l’infanzia diventa oracolo

Il 9 gennaio 2026, ai Cantieri Teatrali Koreja, arriva SPARKS, il progetto performativo di Francesca Grilli. L’evento, con repliche alle 20.15 e 21.15, invita a riflettere sui nostri modi di interpretare il presente e il futuro, utilizzando un gesto semplice ma significativo: consegnare ai. È un’occasione per interrogarsi sui simboli e sui significati che plasmano il nostro modo di vedere il mondo.

Venerdì 9 gennaio 2026 con doppia replica alle ore 20.15 e 21.15 SPARKS, il progetto performativo di Francesca Grilli, arriva ai Cantieri Teatrali Koreja per interrogare i nostri modi di intendere il presente e il futuro attraverso un atto semplice ma profondamente simbolico: consegnare ai.

