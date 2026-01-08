A Firenze ecco il progetto di Housing First con 13 alloggi
A Firenze è stato avviato un progetto di Housing First, che prevede la realizzazione di una struttura di cohousing con 13 alloggi destinati a persone in condizioni di grave emarginazione. La struttura offre spazi condivisi e servizi dedicati, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il sostegno abitativo. Il progetto rappresenta un passo importante nel percorso di risposta ai bisogni delle persone vulnerabili nella città.
Firenze, 8 gennaio 2026 - Una struttura di cohousing con 13 alloggi, spazi e servizi comuni destinata a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione. Qui potranno non solo trovare una soluzione abitativa ma anche costruire le basi di un progetto di emancipazione dalle difficoltà. È quello che prenderà forma in via Pier Capponi in un immobile di proprietà comunale. I lavori sono in corso, sono stati svolti interventi di demolizione e bonifica e successivamente di riqualificazione degli ambienti con rifacimento del tetto e degli impianti; dalla Giunta ha avuto via libera anche un ulteriore tranche di lavori di abbattimento di barriere architettoniche e di adeguamento dell’impianto ascensore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Alloggi in affitto a prezzi accessibili: ecco la fondazione Parma Housing Center
Leggi anche: Locate, due alloggi in housing sociale
Firenze, via alle demolizioni all’ex caserma Lupi di Toscana: diventerà «il più grande quartiere di housing sociale» - Via libera alle prime operazioni di demolizioni e bonifica di alcune zone della grande area degli ex Lupi di Toscana. corrierefiorentino.corriere.it
Housing sociale al posto del Cpa. Minacce a Chelli, consigliere di Fdi: "Intimidazioni sul web: querelo" - Il gruppo di opposizione si è rivolto a un legale per denunciare l’accaduto: "Nessun passo indietro". msn.com
Firenze, nel Villaggio Novoli-Senior Housing aprono ambulatori medici per i cittadini - Al piano terra dell’edificio di via Baracca 48, gli inquilini del senior housing e tutti i fiorentini potranno fare visite, prelievi, fisioterapia convenzionati con Asl o a costo calmierati Firenze, 1 ... lanazione.it
Firenze, Parco degli Animali: approvato progetto di fattibilità per ampliamento e efficientamento. Lavori che interessano anche il nostro territorio, in quanto è ricovero per randagi convenzionato anche con i Comuni di San Casciano, Greve in Chianti, Impr facebook
FIRENZE - Firenze, Parco degli Animali: approvato progetto di fattibilità per ampliamento e efficientamento. E' ricovero per randagi convenzionato anche con i Comuni di San Casciano, Greve in Chianti, Impruneta. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.