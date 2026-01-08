A Firenze è stato avviato un progetto di Housing First, che prevede la realizzazione di una struttura di cohousing con 13 alloggi destinati a persone in condizioni di grave emarginazione. La struttura offre spazi condivisi e servizi dedicati, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il sostegno abitativo. Il progetto rappresenta un passo importante nel percorso di risposta ai bisogni delle persone vulnerabili nella città.

Firenze, 8 gennaio 2026 - Una struttura di cohousing con 13 alloggi, spazi e servizi comuni destinata a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione. Qui potranno non solo trovare una soluzione abitativa ma anche costruire le basi di un progetto di emancipazione dalle difficoltà. È quello che prenderà forma in via Pier Capponi in un immobile di proprietà comunale. I lavori sono in corso, sono stati svolti interventi di demolizione e bonifica e successivamente di riqualificazione degli ambienti con rifacimento del tetto e degli impianti; dalla Giunta ha avuto via libera anche un ulteriore tranche di lavori di abbattimento di barriere architettoniche e di adeguamento dell’impianto ascensore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Firenze ecco il progetto di Housing First con 13 alloggi

Firenze, via alle demolizioni all’ex caserma Lupi di Toscana: diventerà «il più grande quartiere di housing sociale» - Via libera alle prime operazioni di demolizioni e bonifica di alcune zone della grande area degli ex Lupi di Toscana. corrierefiorentino.corriere.it

Housing sociale al posto del Cpa. Minacce a Chelli, consigliere di Fdi: "Intimidazioni sul web: querelo" - Il gruppo di opposizione si è rivolto a un legale per denunciare l’accaduto: "Nessun passo indietro". msn.com