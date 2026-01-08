A che ora parte Anna Trocker oggi slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, Anna Trocker partecipa allo slalom Nor-Am a Mont Saint-Sauveur, in Canada. Con il pettorale numero, sarà visibile in diretta TV e streaming. L’evento fa parte del circuito internazionale 2025-2026, offrendo un’ulteriore occasione per i giovani atleti di mettersi in evidenza e confrontarsi a livello internazionale.

Una nuova possibilità per mettersi in mostra. Anna Trocker sarà tra le protagoniste quest'oggi nello slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per il circuito Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi nordamericane, la giovanissima altoatesina si sta mettendo in grande evidenza e il risultato di ieri nel secondo gigante disputato a Tremblant parla chiaro. Trocker, infatti, si è imposta in maniera perentoria, andando a bissare il successo sempre nel circuito americano che aveva ottenuto a Copper Mountain nel mese di dicembre. Dopo aver chiuso davanti la prima manche, la nostra portacolori ha completato l'opera, rifilando distacchi abissali alle sue rivali.

