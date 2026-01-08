A che ora inizia Don Matteo 15 | l’orario della serie su Rai 1

Don Matteo 15 va in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:00, in prima serata, con un ciclo di 10 puntate che inizia l’8 gennaio 2026. La serie, interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica, si svolge nel corso della serata, con conclusione prevista intorno alle 22:00. L’orario può variare leggermente in base alla durata di ogni episodio e alle eventuali variazioni di programmazione.

. Durata, quando finisce. A che ora inizia Don Matteo 15? La popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda in prima serata su Rai 1 per 10 puntate dall’8 gennaio 2026 alle ore 21.30 circa, subito dopo la fine di Affari tuoi. Al termine del gioco condotto da Stefano De Martino partirà la serie. Ogni puntata di Don Matteo 15 ha una durata di circa 100 minuti, poco meno di due ore contando la pubblicità su Rai 1. La chiusura è quindi prevista intorno alle 23.30. Trama. Abbiamo visto a che ora inizia, ma qual è la trama di Don Matteo 15? Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) avrà una crisi interiore, prima infatti era un carabiniere che si chiamava Matteo Mezzanotte. 🔗 Leggi su Tpi.it

