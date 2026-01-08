A che ora il biathlon oggi | startlist sprint Oberhof tv streaming
Oggi, giovedì 8 gennaio, si svolge la prova sprint di biathlon ad Oberhof, Germania, segnando l'inizio della prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo. Di seguito, le informazioni su orari, startlist, diretta TV e streaming per seguire l’evento.
Oggi, giovedì 8 gennaio, prenderà il via la prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania), il massimo circuito internazionale riprendere la sua corsa, dopo la tappa francese di Annecy-Le Grand Bornand che aveva emesso gli ultimi verdetti del 2025. Una stagione che prosegue e tiene conto di quelle che sono le esigenze di programmazione degli atleti. Ci si riferisce alle assenze per questo appuntamento, legate anche alla priorità di questa annata, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ed ecco spiegate le defezioni, ad esempio, di Dorothea Wierer e di Lisa Vittozzi, che in funzione della rassegna a Cinque Cerchi hanno deciso di non gareggiare in questa circostanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. oasport.it
LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: Giacomel e Perrot sfrutteranno l’assenza di Botn? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di Oberhof. oasport.it
La Coppa del Mondo riparte da Oberhof tra tante assenze e qualche rientro: le startlist delle Sprint - Dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo di biathlon riparte da Oberhof, con la classica tappa tedesca che aprirà un gennaio anomalo, visto che in calendario ... neveitalia.it
Biathlon World Cup 25-26, Race 18, Sprint Men, Annecy, France
Biathlon sotto shock È morto oggi a Passo Lavazè il biathleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, 27 anni. L’atleta, in Trentino con la nazionale norvegese per alcuni giorni di riposo, è stato colto da un malore nella sua stanza d’albergo. Inutili i soccorsi. Le caus - facebook.com facebook
