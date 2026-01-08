A che ora il biathlon oggi | startlist sprint Oberhof tv streaming

Oggi, giovedì 8 gennaio, si svolge la prova sprint di biathlon ad Oberhof, Germania, segnando l'inizio della prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo. Di seguito, le informazioni su orari, startlist, diretta TV e streaming per seguire l’evento.

Oggi, giovedì 8 gennaio, prenderà il via la prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania), il massimo circuito internazionale riprendere la sua corsa, dopo la tappa francese di Annecy-Le Grand Bornand che aveva emesso gli ultimi verdetti del 2025. Una stagione che prosegue e tiene conto di quelle che sono le esigenze di programmazione degli atleti. Ci si riferisce alle assenze per questo appuntamento, legate anche alla priorità di questa annata, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ed ecco spiegate le defezioni, ad esempio, di Dorothea Wierer e di Lisa Vittozzi, che in funzione della rassegna a Cinque Cerchi hanno deciso di non gareggiare in questa circostanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

