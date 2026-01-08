A che ora il biathlon oggi in tv | startlist sprint maschile e femminile Oberhof programma streaming

Oggi, 8 gennaio, si svolge a Oberhof la tappa inaugurale del 2026 di Coppa del Mondo di biathlon. La competizione, con le gare sprint maschile e femminile, prevede orari di inizio e una dettagliata startlist. È possibile seguire l’evento in diretta streaming, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino le performance dei principali atleti del circuito internazionale.

Oggi, giovedì 8 gennaio, prenderà il via la prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania), il massimo circuito internazionale riprendere la sua corsa, dopo la tappa francese di Annecy-Le Grand Bornand che aveva emesso gli ultimi verdetti del 2025. Una stagione che prosegue e tiene conto di quelle che sono le esigenze di programmazione degli atleti. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Ci si riferisce alle assenze per questo appuntamento, legate anche alla priorità di questa annata, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv: startlist sprint maschile e femminile Oberhof, programma, streaming Leggi anche: A che ora il biathlon oggi, sprint maschile Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming Leggi anche: A che ora il biathlon oggi in tv, sprint maschile Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint Oberhof, tv, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 8 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Startlist sprint femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming; Startlist sprint maschile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint Oberhof, tv, streaming - Oggi, giovedì 8 gennaio, prenderà il via la prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. oasport.it Biathlon oggi, World Team Challenge 2025: orari, tv, programma, streaming - Oggi, domenica 28 dicembre, si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, l’edizione 2025 del World Team Challenge, tradizionale kermesse ... oasport.it

? Race 16 ? Biathlon World Cup Pursuit Women 10 km | Hochfilzen, Austria | 2025/2026

BIATHLON - Si è gareggiato ieri (sprint) e oggi (inseguimento) in Val Ridanna. Sul sito le classifiche. #fisiVeneto #biathlon - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.