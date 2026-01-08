A Caliano di Montoro Le Notti delle Campanelle 2026

A Caliano di Montoro, il 17 e 18 gennaio 2026 si svolge “Le Notti delle Campanelle 2026”, un evento che valorizza le tradizioni locali attraverso sapori, suoni e usanze popolari. Un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale della zona, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente nel rispetto delle radici locali.

Sapori, suoni e tradizioni popolari tornano protagonisti a Caliano di Montoro con "Le Notti delle Campanelle 2026", in programma il 17 e 18 gennaio 2026. Un evento atteso che celebra l'identità del territorio attraverso gastronomia, musica e folklore.La manifestazione prenderà il via sabato 17.

