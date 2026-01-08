A Bucchianico la rappresentazione di Lu Sand’Andonie di Sandrinard

Sabato 10 gennaio alle ore 20, presso il teatro comunale di Bucchianico, si terrà la rappresentazione di “Lu Sand’Andonie di Sandrinard”, a cura dell’associazione culturale San Leonardo di Ortona. Un’occasione per scoprire una tradizione locale attraverso una performance che unisce ironia e identità territoriale, offrendo al pubblico un momento di riflessione e intrattenimento sulle radici culturali del territorio.

L’Augurio di una serena Epifania, festa della luce e della condivisione che illumina le nostre famiglie. La Befana porta doni e sorrisi a grandi e piccini, ricordandoci l’unità della nostra comunità. Buona Epifania a tutti! @fanpiùattivi Pro Loco Bucchianico facebook