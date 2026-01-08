Durante le festività di Capodanno, una famiglia dell’Alto Garda ha vissuto un incidente grave che ha sconvolto la loro vacanza. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di relax si è trasformato in un’esperienza difficile, lasciando tutti coinvolti a fare i conti con le conseguenze. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, evidenziando l’importanza della sicurezza durante i momenti di svago.

Una vacanza di Capodanno che doveva essere un momento di serenità si è trasformata in un incubo per una famiglia dell’Alto Garda. Lorenzo Risatti, la moglie Lorena Leoni e i loro quattro figli sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente stradale in Svezia, mentre viaggiavano a bordo di un autobus a due piani. Il mezzo, sul quale si trovavano anche altri passeggeri, è stato tamponato violentemente da un’auto e, dopo l’impatto, è finito fuori strada ribaltandosi. La dinamica dell’incidente ha lasciato poco spazio alla fortuna. Il bus ha perso stabilità in pochi istanti, trasformando il viaggio in una corsa incontrollata culminata nel ribaltamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “A bordo lui e la sua famiglia”. Incidente terrificante, vacanza in disastro. Conosciuto da tutti

Leggi anche: “Schiacciato in un istante”. Incidente spaventoso, la vittima è lui: conosciuto e amato da tutti

Leggi anche: La Ferrari è riuscita a vincere un premio poco conosciuto nella sua stagione terrificante in F1

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Con l’auto in bilico sul burrone, Lenus e la sua famiglia salvati da 3 carabiniere fuori servizio: “Rischiavamo di precipitare e morire, sono angeli”; Lutto a Nonantola per Saverio Foti, 16enne morto in un incidente in Calabria: «Era una promessa della pallamano»; Fuggono all'Alt dei carabinieri e si schiantano contro un'auto con un'intera famiglia a bordo: è caccia ai pirati | FOTO; Incidente stradale a Mungivacca, il pm di Bari dispone l'autopsia sui due giovani morti. Moto sequestrata: era il regalo dei 18 anni di Liddi.

Provoca un incidente in autostrada e fugge a piedi, papà Stefano a Nordest24: «A bordo i miei 4 bimbi» - Famiglia coinvolta in tamponamento sulla A27: il racconto del padre Stefano Galligioni a Nordest24. nordest24.it