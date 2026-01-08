A Bagnacavallo 230 iscritti per l' Ultramaratona della Pace sul Lamone | appuntamento l' 11 gennaio

A Bagnacavallo, l’11 gennaio, si svolge l’Ultramaratona della Pace sul Lamone, con circa 230 iscritti. Oltre alla gara competitiva, è prevista una manifestazione non competitiva a chilometraggio libero, aperta a tutti. La quota di partecipazione, a offerta libera, sarà devoluta a iniziative solidali locali, sottolineando l’impegno dell’evento sia nel campo sportivo che in quello sociale.

La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: A gennaio ritorna l'Ultramaratona della Pace sul Lamone, aperte le iscrizioni Leggi anche: Torna l'Ultramaratona della Pace La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. L'11 gennaio l'Ultramaratona della Pace sul Lamone, 230 gli iscritti - Sono 230 gli atleti iscritti alla gara competitiva dell'Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone, in programma domenica 11 gennaio a Traversara di Bagnacavallo. ravennawebtv.it

Torna l'Ultramaratona della Pace - Sono aperte le iscrizioni alla diciassettesima edizione dell'Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone – Trofeo Vittorio Costetti e Adalgisa Di Nardo, in programma a Traversara di Bagnacavallo domenica ... ilrestodelcarlino.it

