A 78 anni prende l’undicesima laurea il super studente non si ferma

Da webmagazine24.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 78 anni, Michele Antonio Carmosino di Vastogirardi ha conseguito la sua undicesima laurea, dimostrando un impegno costante nello studio. La sua esperienza testimonia che l’apprendimento può essere un percorso continuo, indipendentemente dall’età. Un esempio di dedizione e passione per la conoscenza, che ispira a mantenere attivi corpo e mente nel tempo.

(Adnkronos) – Laurea numero 11. Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi in provincia di Isernia, all'età di 78 anni ha conseguito l'undicesima laurea. Carmosino ha completato l'ennesimo corso di studi presso l'Università La Sapienza laureandosi in Studi Storico-Artistici all'età di 78 anni. La prima laurea di Carmosino risale al 1972, in Ingegneria.

