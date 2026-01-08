A 78 anni prende l’undicesima laurea il super studente non si ferma

A 78 anni, Michele Antonio Carmosino di Vastogirardi ha conseguito la sua undicesima laurea, dimostrando un impegno costante nello studio. La sua esperienza testimonia che l’apprendimento può essere un percorso continuo, indipendentemente dall’età. Un esempio di dedizione e passione per la conoscenza, che ispira a mantenere attivi corpo e mente nel tempo.

