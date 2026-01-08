A 78 anni prende l’undicesima laurea il super studente non si ferma
A 78 anni, Michele Antonio Carmosino di Vastogirardi ha conseguito la sua undicesima laurea, dimostrando un impegno costante nello studio. La sua esperienza testimonia che l’apprendimento può essere un percorso continuo, indipendentemente dall’età. Un esempio di dedizione e passione per la conoscenza, che ispira a mantenere attivi corpo e mente nel tempo.
(Adnkronos) – Laurea numero 11. Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi in provincia di Isernia, all'età di 78 anni ha conseguito l'undicesima laurea. Carmosino ha completato l'ennesimo corso di studi presso l'Università La Sapienza laureandosi in Studi Storico-Artistici all’età di 78 anni. La prima laurea di Carmosino risale al 1972, in Ingegneria. Da allora, la sua . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Incidente a Cuorgnè: ciclista di 78 anni investito da un’auto, il conducente non si ferma per i soccorsi
Leggi anche: Incidente a Cuorgnè: ciclista di 78 anni investito da un’auto, il conducente non si ferma per i soccorsi
A 78 anni prende l'undicesima laurea, il super studente non si ferma - Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi in provincia di Isernia, all'età di 78 anni ha conseguito l'undicesima laurea. msn.com
Martina, 18 anni e un sogno che prende forma Oggi vogliamo raccontarvi una storia che ci ha toccato il cuore. Martina è arrivata nel nostro Sposa Moderna Atelier dopo aver visitato diversi atelier, un po’ scoraggiata ma con quella luce negli occhi che solo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.