Oggi, 8 gennaio 2025, ricorre il 91° anniversario della nascita di Elvis Presley, il celebre Re del Rock. A Firenze, si celebra la sua figura e il suo impatto musicale, ricordando l'iconico artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. La frase

Firenze, 8 gennaio 2025 - " Left The Building". È la frase con cui il 16 agosto 1977 fu annunciata la morte del "King of Rock'n'Roll". Elvis Aaron Presley era morto a 42 anni: lo avevano trovato a terra, nel bagno di Graceland, la sua reggia di Memphis. Era caduto dal water, si era rannicchiato in posizione fetale. Per qualcuno Elvis è ancora vivo. La triste fine di un mito. La triste verità è che gli ultimi anni di uno dei più esplosivi miti della storia della cultura popolare sono stati una catastrofe, segnati da una dipendenza devastante da ogni tipo di farmaco. Esiste una teoria, piuttosto accreditata, per spiegare come sia stato possibile che una stessa persona potesse essere quella di "Hound Dog", "Blue Suede Shoes" e quella dei filmetti e di Las Vegas, quella che l'Fbi di Hoover riteneva un pericolo per i giovani e l'amico di Nixon: è la teoria dei gemelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 8 gennaio, oggi Elvis avrebbe 91 anni. Il Re del Rock rivive a Firenze

Leggi anche: Christmas Rock Firenze, il 21 dicembre un concerto benefico con i big del rock italiano

Leggi anche: Firenze capitale del punk e rock. La notte ’viva’ negli anni Ottanta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il delinquente del rock and roll; Il grande ed emozionante tributo a Elvis Presley con Phil Proietti; Almanacco | Giovedì 8 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Bologna, al Teatro Duse il tributo a Elvis Presley.

Live tribute ‘Elvis – The King Is Back’, l’8 gennaio al Teatro Duse di Bologna - Un emozionante tributo a Elvis Presley, con Phil Proietti a incarnare con straordinaria fedeltà la voce e la presenza scenica della leggenda del Rock’ n’ Roll. sassuolo2000.it

Giovedì 8 Gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Chi è nato in questo giorno possiede una grande capacità di analisi e una dedizione costante, che lo rendono capace di eccellere in ambiti che richiedono precisione e pazienza. trevisotoday.it