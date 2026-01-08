2-2 al cardiopalma tra Lazio e Fiorentina Colpaccio dell' Udinese a Torino

Nel match valido per la 19ª giornata di Serie A, Lazio e Fiorentina hanno concluso con un pareggio per 2-2, in un incontro ricco di tensioni e decisioni arbitrali. La partita, durata 98 minuti, ha visto entrambe le squadre segnare e reagire alle sfide sul campo, con un risultato che rispecchia l’equilibrio tra le due formazioni. Nel frattempo, l'Udinese ha ottenuto un'importante vittoria a Torino, confermando la propria crescita in campionato.

AGI - Pirotecnico  2-2  tra  Lazio  e  Fiorentina  nel match valido per la  19^ giornata di Serie A. Un vantaggio biancoceleste, un vantaggio viola e diversi  episodi arbitrali delicati, ma dopo 98 minuti gli undici di Sarri e Vanoli si dividono la posta in palio. All' Olimpico  padroni di casa avanti con il gol dell'ex di  Cataldi  (52') e raggiunti dopo quattro minuti da  Gosens  (56'). Emozioni nel finale con un  rigore per parte  assegnato dal fischietto Sozza. All'89'  Gudmundsson  batte Provedel dagli undici metri, ma  Pedro  salva la Lazio al 95' non facendosi ipnotizzare da de Gea. Lazio che resta in  nona posizione  con  25 punti  e Fiorentina sempre 19^ a quota  13 punti  e a -2 dalla  zona salvezza  occupata dal Genoa. 🔗 Leggi su Agi.it

