13enne trovato morto sotto la finestra di casa indagine per istigazione al suicidio

Un caso di grande rilievo si è verificato a Viterbo, dove un ragazzo di 13 anni è stato trovato morto sotto la finestra di casa nel quartiere Paradiso. La procura, guidata dal pm Michele Adragna, ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio, ipotesi che sarà al centro delle verifiche delle autorità. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla prevenzione di comportamenti dannosi.

Istigazione al suicidio. È l'ipotesi di reato con cui il pm Michele Adragna ha aperto il fascicolo sulla morte del 13enne trovato senza vita sotto la finestra di casa nel quartiere Paradiso, a Viterbo. Un atto dovuto, per gli investigatori, necessario a consentire accertamenti ad ampio raggio.

Rientro a scuola, 13enne trovato morto il giorno prima: si pensa a suicidio per bullismo - Un ragazzino di origini ucraine di tredici anni è stato trovato morto per strada, a Viterbo, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, la notte precedente al rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. tecnicadellascuola.it

Tredicenne trovato morto nella notte sotto casa: indagini a tutto tondo - VITERBO – Verrà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul 13enne di origine ucraina trovato morto l’altra notte nel quartiere Paradiso, presumibilmente dopo essere precipitato dalla finestra di casa. civonline.it

Il 13enne trovato mort0 sotto la finestra di casa poco prima del rientro a scuola, la preside: "Siamo sotto shock e c'è tanto dolore. Problemi a scuola Non posso dire nulla" Il ragazzino è caduto dal terzo piano e ha fatto un volo di oltre 10 metri: lo ha scoperto - facebook.com facebook

Tragedia questa notte a #Viterbo, dove intorno alle tre è stato trovato il corpo di un #13enne di origini ucraine. Da quanto appreso sarebbe stata la madre del giovane ad avvertire la polizia, riferendo poi agli inquirenti di aver trovato la #finestra della camera x.com

