124 morti nelle strade nel 2025 | ecco come il comune vuole dimezzarli
Nel 2025, Roma ha registrato 124 decessi e numerosi incidenti stradali. Per affrontare questa situazione, il Comune ha avviato nuove strategie mirate a ridurre le vittime e migliorare la sicurezza sulle strade. Questo intervento mira a creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, attraverso interventi specifici e misure preventive.
Il bilancio dei morti e degli incidenti che si sono verificati nel corso del 2025, a Roma, non può lasciare indifferenti. Nel corso di un anno sono stati infatti registrati 30mila sinistri, mentre sono state 124 le persone decedute sulle strade della Capitale. Praticamente, per le vie di Roma, a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
