10eLotto la Dea Bendata bacia la Campania | doppietta da 30mila euro

Il 10eLotto regala due importanti vincite in Campania, con premi complessivi di 30.000 euro. Mercoledì 7 gennaio, a Succivo e Salerno, sono state centrate due vincite da 20.000 e 10.000 euro rispettivamente. Questa doppietta conferma come il gioco possa riservare sorprese e opportunità di fortuna per i giocatori della regione.

Il 10eLotto premia la Campania. Nel concorso di mercoledì 7 gennaio centrate due vincite da 30mila euro totali: a Succivo, in provincia di Caserta, un fortunato giocatore si porta a casa 20mila euro con un 6 in via Caserta, seguito dal 7 Extra di Salerno da 10mila euro in via Generale Clark.L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 84,2 milioni da inizio anno.

